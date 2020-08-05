Тегеран, , 08:47 — REGNUM 4 августа исполнительный директор Национальной нефтехимической компании Ирана заявил, что страна станет свидетелем увеличения нефтехимических мощностей на четыре миллиона тонн с открытием трех важных проектов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бехзад Мохаммади рассказал журналистам IRNA, что президент Хасан Рухани торжественно запустит 6 августа три крупных нефтехимических проекта. По его словам, проекты с инвестициями в размере 1,57 миллиарда долларов включают Kimia Pars Middle East, Kaveh и Lorestan Catalyst.

«Из общего числа 27 нефтехимических проектов, которые планируется открыть в ближайшие два года, около 17 заводов откроются до конца текущего иранского года», — сказал Мохаммади.

«С открытием 17 заводов промышленные мощности в стране достигнут от 66 млн тонн до 90; и эта цифра составит 100 млн тонн, что принесет около 25 млрд долларов дохода в конце следующего иранского года», — подчеркнул Мохаммади.