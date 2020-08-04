Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM Браконьерскую вырубку 75 гектаров леса в Нижегородской области заметили из космоса, сообщил департамент лесного хозяйства области.

Столь масштабный космомониторинг лесов в регионе проводиться впервые за 10 лет. В 2020 году он увеличен почти на 140 тысяч и достиг 700 тысяч гектаров.

«Всего за июнь-июль этого года по результатам космомониторинга выявлено 22 факта незаконной рубки лесных насаждений. Общий ущерб лесному фонду составил более 65 млн руб.», — сообщил директор департамента лесного хозяйства Роман Воробьев .