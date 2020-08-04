Энгельсский район, Саратовская область, , 16:31 — REGNUM В Энгельсском районе Саратовской области продолжается строительство парка покорителей космоса. С ходом работ во вторник, 4 августа ознакомился губернатор Валерий Радаев.

Подрядчик доложил, что с сегодняшнего дня начинается демонтаж мемориала на месте приземления Юрия Гагарина для реставрации в Москве. Параллельно ведется строительство дороги протяженностью 2,7 км от трассы Энгельс-Ровное до места приземления первого космонавта. Дорогу планируют совместить с велодорожкой и провести освещение, установить лавки. К 20 августа закончат бетонное основание, в конце августа начнут укладывать асфальт. Губернатор темпы строительства дороги не одобрил. Почти месяц укладывать 2 км бетона, когда на федеральных трассах такой объем делают за несколько дней, недопустимо. К тому же, лето кончается, погодные условия ухудшатся, нужно ускорить дорожные работы, поставил задачу подрядчику Радаев.

На самом объекте идет возведение стены славы, ведется обустройство пешеходного маршрута «108 минут». В парке высадят 1,8 тыс. деревьев и 5 тыс. кустарников, а также появится кедровая аллея.

Первый этап строительства нужно закончить к 2021 году, когда будет отмечаться 60-летие первого полета человека в космос, добавил губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, на строительство парка покорителей космоса Саратовской области выделили 874 млн рублей. Первый этап создания парка недалеко от села Новая Терновка Энгельсского района должны завершить к середине декабря 2020 года.

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