Энгельсский район, , 11:22 — REGNUM В Саратове по итогам аукциона на первый этап строительства парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина была подана лишь одна заявка, несмотря на высокую цену контракта — более 858 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся, но контракт предложено заключить единственному участнику по начальной цене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

17 июня 2020 года в базе закупок появился доработанный проект контракта с учётом замечаний подрядчика. Закупка числится на стадии подписания исполнителем. В контракте уточняется, что его цена 858 251 113,26 рубля 21 копейка, в том числе «стоимость строительно-монтажных работ составляет 827 956 715,21 рубля 21 копейка», стоимость пусконаладочных работ — 704 428,07 рубля 7 копеек, стоимость оборудования, требующего монтажа, — 29 589 969,98 рубля 98 копеек.

Исполнителем контракта выбрано ООО «Дарнит-2». Компания учреждена в Нижнем Новгороде в ноябре 1998 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог. Уставный капитал — 50 тыс. рублей. Директор с октября 2019 года — Сергей Руденко, единственный владелец с марта 2019 года — Сергей Ложкин. Средняя численность работников компании — около 12 человек. «Дарнит-2» ранее был поставщиком в 47 госконтрактах на сумму 1,047 млрд рублей. Большинство связаны со строительством дорог.

Напомним, реализация масштабного проекта, который включает мемориальная зону, прогулочную аллею и парк на 30 га, в марте 2020 года была одобрена федеральным правительством. На строительство региону выделили 874 млн рублей. Первый этап создания парка недалеко от села Новая Терновка Энгельсского района должны завершить к середине декабря 2020 года. Финансировать данный этап, который включает прогулочный маршрут «108 минут», будут также и за счёт средств областного бюджета.

Местом строительства парка покорителей космоса Саратовская область была выбрана неслучайно — Юрий Гагарин учился в Саратове, а также недалеко от Энгельса он приземлился после своего знаменитого полёта 1961 года. Также именно в Саратовской области после своего полёта приземлился и другой знаменитый космонавт — Герман Титов. А Юрий Шаргин и вовсе родился в Энгельсе.

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