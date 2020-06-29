Казань, , 15:40 — REGNUM Столица Татарии в январе 2022 года проведет турнир для спортсменов с нарушениями интеллектуального развития — Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры.

В программу соревнований по семи видам спорта вошли: сноуборд, флорбол, горнолыжный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах. Во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады участие примут две тысячи спортсменов и партнеров-спортсменов без особенностей интеллектуального развития из 108 стран мира. Помощь окажут около трех тысяч волонтеров и посетят Игры порядка четырех тысяч почетных гостей.

«Мы очень рады принять у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года. Проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия дает нам возможность показать России и миру, что люди с особенностями интеллектуального развития способны соревноваться на самом высоком спортивном уровне, а наше движение — это не только сильная спортивная организация, но и лидер в стремлении к инклюзивному миру», — отметила президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

Глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что республика всегда с высокой ответственностью подходит к организации мероприятий, которые нам доверили. Он убежден, что Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году не станут исключением.

Специальная Олимпиада существует в России уже 30 лет и насчитывает около 130 тыс. спортсменов, которые принимают участие в спортивных соревнованиях по всей стране.

ИА REGNUM напоминает, подготовку участников к специальным Олимпийским играм начнут в Волгограде.

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