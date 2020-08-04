Саратов, , 13:44 — REGNUM По итогам первого полугодия текущего года потребителям Саратовской области провели перерасчет оплаты коммунальных услуг на сумму 7,2 млн рублей. Об этом рассказал начальник государственной жилищной инспекции области Сергей Вербин.

Перераспределение средств осуществляется по итогам инспекционных проверок, которые и выявляют нарушения.

Только в июле в жилинспекцию поступило 1315 обращений. Количество жалоб по начисленным платам за ЖКХ превышает 23% (307 обращений). Больше всего обращений по поводу нарушений правил технической эксплуатации и ремонта жилфонда — 32,5% (428 обращений), по некачественному предоставлению коммунальных услуг жаловались 166 раз (12,6%). Напрямую в инспекцию с вопросами обращались 392 раза, из прокуратур районов города и области — 381 обращение, от органов исполнительной власти области — 329 обращений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, платформа обратной связи — «Госуслуги.Пос» реализована на территории Саратовской области министерством цифрового развития и связи. С помощью установленного мобильного приложения граждане смогут описать проблему, разместить фото или видеофайлы, указать конкретное место на карте населенного пункта и отправить сообщение напрямую в орган власти.

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