Пенза, , 11:00 — REGNUM В Пензенской области продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Губернатор Иван Белозерцев провел оперативное совещание по этому поводу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На начало августа жилой фонд и общеобразовательные учреждения готовы к зиме на 81%, учреждения культуры — на 72%, котельные — на 70%, тепловые сети — на 62%, медицинские учреждения — на 60%, доложил начальник регионального управления ЖКХ Михаил Панюхин.

Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону капитально отремонтировать запланировано более 15-ти км теплосетей. В Вадинском, Земетчинском, Каменском, Пензенском, Колышлейском, Наровчатском, Сердобском и Сосновоборском районах ведется строительство новых котельных.

Губернатор поставил задачу решить проблемные вопросы до наступления холодов. «До 15 сентября жилой фонд должен быть стопроцентно готов», — добавил глава региона. Этот процесс необходимо держать на постоянном контроле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на подготовку Пензы к отопительному сезону было направлено 500 млн рублей, из них 350 млн рублей — на тепловое хозяйство. На эти средства были проведены капитальные и текущие ремонты теплосетей, переложено 5 км магистрального трубопровода, также было отремонтировано оборудование двух ТЭЦ и котельной «Арбеково».

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