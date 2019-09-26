Пенза, , 22:41 — REGNUM На подготовку Пензы к отопительному сезону было направлено 500 млн рублей, из них 350 млн рублей — на тепловое хозяйство. Об этом заявил на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым глава мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

По его словам, на эти средства были проведены капитальные и текущие ремонты теплосетей, переложено 5 км магистрального трубопровода, также было отремонтировано оборудование двух ТЭЦ и котельной «Арбеково». Он добавил, что за счет мероприятий, проводимых в рамках модернизации теплосетевого комплексы Пензы, число повреждений с начала года сократилось в 3−4 раза.

Вагнер сказал, что работу компании значительно осложняет задолженность всех категорий потребителей за тепло и горячую воду, которая на момент старта отопительного сезона составила 1,6 млрд рублей. Большая часть неплатежей сформирована предприятиями жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Пензы, на шестой день с начала отопительного сезона пуск тепла завершен в 99% объектов школьного и дошкольного образования, 86% многоквартирных домов, 93% объектов здравоохранения.

В мэрии подчеркнули, что проблемные вопросы подготовки к отопительному сезону решались в «ручном режиме» городской и районными администрациями совместно со специалистами Госжилстройтехинспекции.

К 10 октября места порывов теплосети в связи со стартом отопительного сезона и соответствующих разрытий примут надлежащий вид.