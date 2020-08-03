Найроби, , 11:39 — REGNUM Кения возобновила авиасообщение с 11 странами мира, несмотря на увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министра перевозок Кении Джеймса Мачариа.

В соответствии с заявлением, въезд в восточноафриканскую страну разрешат жителям Китая, Японии, Южной Кореи, Канады, Зимбабве, Эфиопии, Швейцарии, Уганды, Руанды, Намибии и Марокко.

«Лишь граждане 11 стран получат разрешение пересечь границу в четырех аэропортах Кении — в Найроби, Элдорете, Момбасе и Кисуму», — заявил Мачариа.

В список стран не была внесена соседняя Танзания, правительство которой с апреля перестало публиковать официальные данные о числе зараженных коронавирусом, а затем президент страны Джон Магуфули объявил Танзанию полностью «свободной от коронавируса».