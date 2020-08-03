Москва, , 10:27 — REGNUM Восстановительный рост в России уже идет, и нет никаких оснований полагать, что осенью 2020 года будет какой-то дополнительный рост, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра труда и социальной защитыРФ Антона Котякова, который сказал, что «пиковое значение по численности безработных граждан будет достигнуто в третьем квартале — август-сентябрь». Как полагает Котякова, в IV квартале численность безработных граждан «будет снижаться за счет трудоустройства».

«Восстановительный рост уже идет. В большинстве регионов самые жесткие карантинные мероприятия уже отменены. В этом смысле рассчитывать на то, что октябре начнется какой-то дополнительный рост — спорно. С чего вдруг? За счет, какого ресурса? Как мы знаем основной элемент антикризисного плана правительства это ускорение вывода капитала, — сказал Хазин. — Ускорение вывода капитала написано в правительственной программе. Правда пока она еще не принята окончательно. Но к концу пьесы ружье должно выстрелить. Ружье это объявление о либерализации валютного контроля. Выстрелило оно уже. Мы видим резкую девальвацию рубля».

Как пояснил Хазин, поскольку рубль уже девальвировался, а у народа основное потребление — или импорт или товары, стоимость которых привязана к импорту, то «примерно к концу августа цены вырастут примерно на 10%, что означается падение потребления на 10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью ТАСС Котяков заявил, что темпы роста численности безработных граждане уже существенно замедлились.