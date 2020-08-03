Москва, , 10:24 — REGNUM Котировки нефти 31 июля закрылись во флэте, вернувшись по итогам дня на исходные позиции после тестирования отметки $43 за баррель. На утренних торгах 3 августа нефть марки Brent торгуется под небольшим давлением, будучи не в силах вернуться к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Пятничные данные Baker Hughes отразили сокращение буровой активности на одну единицу до 180 штук. Таким образом, количество буровых остается в районе 20-летних минимумов вследствие резкого спада активности из-за пандемии.

Впрочем, рынок показал скудную реакцию на релиз, а основным фактором давления на рынок сейчас является вступление в силу ослабления ограничений на добычу в формате ОПЕК+ с наступлением августа.

Несмотря на то, что увеличение производства было согласовано заранее, сам факт наращивания предложения в период повышенной неопределенности относительно перспектив восстановления спроса давит на цены.

Сегодня вряд ли стоит ожидать внятных попыток роста в сырьевом сегменте. Акции торгуются разнонаправленно в условиях сохраняющихся опасений в рядах инвесторов.

Доллар тем временем пытается развить импульс роста после ралли 31 июля на фоне ликвидации коротких позиций после затяжного падения американской валюты. Это в определенной степени оказывает негативное влияние на динамику Brent.

В центре внимания теперь находится отметка $43 за баррель, утрата которой вернет в поле зрения ключевой уровень $40 и подтвердит сползание торгового диапазона в южном направлении», — полагает эксперт.

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