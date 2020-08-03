Москва, , 07:23 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал иностранным компаниям в удовлетворении многомиллиардных претензий к основателю холдинга «Русский стандарт», выходцу из Татарии Рустаму Тарико и ряду топ-менеджеров группы и банка «Русский стандарт». Сумма иска превышала 3 млрд рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, в 2016 году Рустам Тарико входил в рейтинг журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Он в 1992 году основал компанию ROUST Inc., которая занималась дистрибуцией алкоголя, а спустя несколько лет начал производство водки «Русский стандарт». В активе бизнесмена также одноимённый банк.

Иск о солидарном взыскании убытков в размере 2,787 млрд рублей от Pala Assets Holding Limited был подан к Рустаму Тарико, Алессандро Пикки, Сергею Берестовому, Сергею Икатову, Михаилу Хмелю, Ирине Александровой, ЗАО Компания «Русский стандарт», ООО «Русский стандарт-инвест». Банк «Русский стандарт» выступал третьим лицом.

Aleia Trading Inc. потребовало взыскания убытков в размере 300 753 201 рубля с тех же ответчиков, потому дела объединили и рассмотрели вместе, отказав обеим компаниям.

Представитель компании Pala Assets Holding Limited в качестве основания предъявления иска указал на ряд сделок, в том числе «выдачу ООО «Русский Стандарт-Инвест» кредитных средств на выкуп 19,9% долей в компании Roust Corporation и последующий выкуп самим банком этой доли по завышенной стоимости», а также «приобретение банком 23% долей в ООО «РСВ.» у Roust Trading Limited, реструктуризацию Roust Corporation, списание кредитов и передачу доли в компаниях ООО «РСВ.» и Roust Corporation в обмен на 10,76% акций реорганизованной компании Roust Corporation прямого владения и 17,04% косвенного владения через дочерние организации». Помимо этого, в иске фигурировали и другие сделки.

Истцы заявили, что сделки повлекли убытки «в виде снижения стоимости акций АО «Банк Русский стандарт», затронув их как держателей облигаций Russian Standart Ltd.

Суд, отклоняя иск, отметил, что истцы «не являются ни кредиторами в обязательствах, возникших из договоров залога, ни третьими лицами, для которых создано право в отношении сторон договоров залога», то есть у них «отсутствует материальное право на предъявление настоящего иска о взыскании убытков, причинённых нарушением обязательств, возникших из договоров залога».