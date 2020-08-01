Токио, , 11:44 — REGNUM Основной показатель Токийской фондовой биржи Nikkei, составляющий курсы акций 225 японских компаний, 31 июля опустился до 21.710 пунктов, сообщает информационное агентство NHK. Это на 629 единиц ниже, чем в предыдущий день. Падение наблюдалось в течение шести рабочих дней.

Эксперты связывают это стремительное снижение с обеспокоенностью инвесторов, вызванной новой волной коронавируса, отрицательно влияющей на экономику Японии. Многие компании заявляют о неопределенности относительно будущей прибыли.

Курс иены по отношению к доллару продолжает укрепляться. Наблюдается тенденция продажи акций компаний, связанных с экспортом.