Москва, , 19:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года в российской юрисдикции разрешается проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но при этом запрещаются криптовалюты как средства платежа в России. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Криптовалюта

В законе сказано, что под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

Эти ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. Но при этом ЦФА не являются и не признаются средствам платежа в российской юрисдикции.

Российские банки, а также биржи могут стать операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов. Банк России будет вести специальный реестр данных операторов.

Кроме того, Банк России будет вправе определять признаки ЦФА, приобрести которые смогут только квалифицированные инвесторы. В пределах определенной суммы ЦФА смогут приобретать неквалифицированные инвесторы — физические лица.

Что касается криптовалют, то в законе они определены как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа. Однако подчеркивается, что криптовалюты не являются денежной единицей и с их помощью нельзя оплачивать товары и услуги в России. Гражданский оборот криптовалют будет ограничен.

В суде сделки с цифровой валютой могут оспаривать российские физические и юридические лица, но только в том случае, если эти сделки и само обладание криптовалютой задекларированы в России. Государственным служащим запрещено иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информационных системах.

Ожидается, что осенью 2020 года будет принят дополнительный федеральный закон о регулировании криптовалют.