Москва, , 16:46 — REGNUM В ослаблении рубля большую роль сыграли внешние факторы в виде падения мировых рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Причина такого поведения рубля кроется в двух факторах. Во-первых, целая череда негативных статданных по крупным мировым экономикам. Было заседание ФРС, где много негатива. И вчера опубликовали статистику — жуткое падение квартального ВВП в США. Это вызвало падение цен на нефть, и на это рубль не отреагировать не мог», — сказал Хестанов.

Экономист указал, что в сложившихся обстоятельствах в падении рубля нет ничего удивительного. К тому же в бюджете России на данный момент появился дефицит, что только усиливает давление на национальную валюту.

«Когда наблюдается заметный дефицит бюджета, рубль слабеет. Доходы от нефти и газа превращаются и в большее количество рублей, и это приводит к заполнению бюджета. Дефицит бюджета — аргумент в пользу того, что рубль будет слабеть. Совпадение этого стратегического фактора с падением ВВП США привело к тому, что мы видим», — рассказал Хестанов.

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