Сеул, , 14:47 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Engineering получила дополнительный заказ на проектирование и ранние работы по строительству завода по производству метанола от малазийской нефтехимической компании Sarawak PetChem. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость проекта оценивается в $55,5 млн.

Известно, что завод, производственная мощность которого составит 5 тыс. тонн в день, будет построен в прибрежном городе Бинтулу, расположенном на острове Борнео в центральной части штата Саравак.

Напомним, что в апреле 2019 года представители Samsung Engineering подписали контракт на строительство завода стоимостью $3,6 млн с представителями Sarawak PetChem.