Архангельск, , 13:21 — REGNUM В первом полугодии 2020 года оборот розничной торговли в Архангельской области сократился на 4,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, за шесть месяцев торговые организации реализовали продукции на 131,7 млрд рублей.

Большую часть розничного оборота сформировал крупный бизнес — боле 41%. Доля среднего бизнеса составила всего 1,7%, малых предприятий — почти 24%, около 33% — индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка и ярмарки и на 0,4% — за счет розничных рынков и ярмарок.

Половину розничного оборота (почти 55%) составляют продукты питания и табачные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Архангельской области заявили, что в 2020 году регион из-за пандемии потеряет 8 млрд рублей.