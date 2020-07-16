Архангельск, , 18:41 — REGNUM Правительство Архангельской области отказалось выплачивать дополнительные субсидии малому бизнесу из-за экономических проблем, продиктованных пандемией коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С предложением поддержать бизнесменов в нелегкий период, добавив к федеральной субсидии региональную, выступила депутат областного собрания Ирина Чиркова («Справедливая Россия»). По ее замыслу, размер субсидии должен быть равен районному коэффициенту и процентными надбавками к зарплате лиц, работающих в условиях Крайнего Севера. Власти на инициативу ответили отказом, указав, что такие траты бюджету региона пока не по карману.

«В условиях ухудшения макроэкономических показателей в 2020 году прогнозируется сокращение доходов областного бюджета по сравнению с ранее принятыми прогнозными показателями на 8 355,0 млн рублей. В настоящее время во исполнение Министерства финансов РФ осуществляется первоочередное финансирование расходных обязательств социально-значимого характера с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности…», — говорится в письменном ответе зампредседателя правительства Архангельской области Ваге Петросяна.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Архангельской области от вынужденных каникул пострадали 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Для поддержки предпринимательства региональные власти снизили налог для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения.