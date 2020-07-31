Ульяновск, , 12:57 — REGNUM В Ульяновской области пополнят резервный фонд, значительные средства которого направляются на борьбу с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Депутаты Законодательного собрания поддержали предлагаемые поправки в региональный бюджет, где в том числе предусмотрены средства на увеличение резервного фонда и финансирование мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

По словам исполняющий обязанности министра финансов Ульяновской области Ларисы Жариновой, областной резервный фонд пополнится почти на 1,7 млрд рублей, данные средства направят на борьбу с коронавирусом:

«В целом на борьбу с COVID-19 из областного бюджета 2020 года дополнительно направят почти 2,5 млрд рублей».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области из резервного фонда правительства региона на развитие здравоохранения выделено 775 млн рублей, до этого — 111,7 млн рублей.

Напомним, на 31 июля в Ульяновской области официально подтверждено 9095 случаев заражения коронавирусом, в том числе выздоровели 6435 человек, умерли 73 пациента с COVID-19.

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