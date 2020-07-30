Москва, , 18:35 — REGNUM Сбербанк подтверждает свой прежний прогноз по динамике ВВП России, согласно которому показатель снизится на 4,2% в 2020 году, сообщила 30 июля пресс-служба кредитной организации.

Дарья Драй © ИА REGNUM

В дальнейшем банк прогнозирует постепенное восстановление российской экономики. По его оценке, в следующем году ВВП страны вырастет на 3,1%.

Также Сбербанк ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2020 году — до 4% годовых — и повышения её до 5% в 2021 году.

Напомним, 24 июля Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до нового исторического минимума в 4,25%.

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