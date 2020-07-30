Москва, , 09:20 — REGNUM Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), приняла участие в пленарном заседании Всероссийского Онлайн-форума «ПРО Питание». «В России колоссальный рынок, мы можем и должны поддержать предпринимателей. Кроме того, добросовестных предпринимателей надо стимулировать, отмечать и выделять лучших поставщиков», — заявила она.

В своем выступлении Елена Дыбова сделала акцент на важности установления для бизнеса — поставщиков продуктов питания четких и понятных правил и требований к процедуре закупок. Важно, чтобы каждый родитель мог проверить качество продуктов, которыми кормят его ребенка, и понимал, какие претензии можно предъявить поставщику.

По мнению вице-президента ТПП РФ, должны быть сформулированы и законодательно утверждены стандарты понятные всем сторонам процесса. Важно законодательно сформулировать совершенно понятные правила экспертизы для того, чтобы бизнес понимал, что его будут проверять и контролировать. Однако «наша общая задача не раскрутить «маховик контроля», государство не должно только наказывать бизнес, а установить четкие «правила игры» для бизнеса, подчеркнула она.