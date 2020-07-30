Кызыл, , 07:13 — REGNUM В Туве с 30 июля начинается второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за угрозы коронавируса. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, возобновить работу смогут заведения общественного питания, а также торговые центры.

«Мы очень хотим, чтобы деловые, активные люди уже начинали зарабатывать деньги, чтобы люди приносили зарплату домой. Это очень важно», — отметил он на своей странице в соцсети.

При этом он напомнил жителям, что коронавирус по-прежнему рядом, поэтому призвал беречь своё здоровье. Предпринимателей он попросил соблюдать санитарные правила, добавив, что их будут проверять надзорные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени в республике подтверждено более 6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели около 3,8 тыс. человек, жертвами COVID-19 стали 60 пациентов.

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