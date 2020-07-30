Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Власти Соединённых Штатов придерживаются необходимости соблюдать торговое соглашение с Китаем, заявил 29 июля журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

«Надеюсь, что китайцы решат, что их обязательства в соответствии с первой фазой торговой сделки следует соблюдать, — сказал он. Они говорят, что будут (соблюдать). Подождем и посмотрим, выполнят ли они эти обязательства».

Предварительное торговое соглашение США и Китая было подписано в январе 2020 года, после долгих месяцев «войны тарифов» между двумя крупнейшими экономиками мира.

В соответствии с документом, США сохранили пошлины в размере 25% на китайские товары объёмом около $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд. Китай по этой сделке планирует приобрести американские промтовары на $75 млрд долларов, энергоносители — на $50 млрд, сельхозпродукцию — на $40 млрд, услуги — на $35-$40 млрд в ближайшие два года.

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