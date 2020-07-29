Душанбе, , 11:40 — REGNUM Таджикистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан из-за уменьшения притока воды в реку Вахш. Об этом заявил глава энергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода на пресс-конференции.

Дамба Нурекской ГЭС Troetona

По его словам, с начала 2020 года мощности Нурекской ГЭС использовались для внутреннего потребления, что привело к сокращению экспорта электроэнергии в соседние страны. Но основной причиной сокращения экспорта является изменение климата.

В правительстве уточнили, что зимой 2019­-2020 годов в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж выпало 50% осадков от нормы. Это, в свою очередь, повлияло на сток воды и формирование водохранилищ для таджикистанских электростанций.

Отмечается, что в в Нурекском водохранилище запасов воды меньше на 17 метров по сравнению с прошлым годом.

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