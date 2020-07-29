Лилонгве, , 09:51 — REGNUM Новый президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что более 1 миллиарда долларов США было «украдено из-за коррупции» за два года нахождения у власти бывшего президента страны Питера Мутарики. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на обращение Чакверы к нации.

В своем обращении Чаквера подчеркнул, что о хищениях стало известно из недавнего доклада генерального аудитора, в котором рассматривается управление государственными активами за последние два года. Чаквера поклялся арестовать всех причастных к коррупции.

«Хотя ранее я говорил, что те, кто причастен к халатности, должны просто вернуть деньги, теперь я полагаю, что этого недостаточно, потому что сумма украденных денег налогоплательщиков слишком велика. Поэтому неправильно говорить, что виновные должны быть только прощены», — заявил Чаквера.

Президент Чаквера добавил, что масштабы выявленных за последние два года хищений больше, чем коррупционный скандал 2013 года, известный как «Cash gate», в котором около 32 миллионов долларов США государственных средств были разграблены через сомнительные контракты во время нахождения у власти бывшего президента Джойса Банды.

Чаквера подчеркнул, что он уже поручил министру юстиции обсудить с Антикоррупционным бюро полицейской службы Малави вопрос об ускорении рассмотрения дел о хищениях и коррупции. Это, по его словам, подразумевает перекрестную проверку всех доходов государственных служащих.

Политический аналитик Хамфрис Мвула сказал корреспонденту VOA, что политика Чакверы показывает, что никто не застрахован от борьбы с коррупцией.

Президент Чаквера инициировал кампанию по борьбе с коррупцией после того, как Мутарика проиграл президентские выборы 23 июня. До сих пор несколько человек были арестованы в связи с преступлениями, совершенными во время правления Мутарики.