Саратов, , 15:13 — REGNUM В Саратовской области будет создана единая система баз «скорой помощи». Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал министр здравоохранения Олег Костин.

Единая служба «03» может заработать уже в декабре текущего года, это позволит сократить ожидание медицинской помощи до требуемого норматива в 20 минут. Все неотложки оборудуют спутниковой навигацией. На первом этапе диспетчеры смогут принимать вызовы по Саратову и Саратовскому району, а также Балашовскому, Татищевскому, Воскресенскому и Энгельсскому районам. На втором этапе, при четкой работе в течение полугода, такая система распространится на весь регион. Автомобили при этом останутся в ведении районных больниц, которые и будут продолжать обслуживание «скорых».

Новую службу соединят с центром медицины катастроф. В настоящее время идет закупка оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в медучреждения Саратовской области поступили 13 новых реанимобилей, стоимость каждого порядка 4 млн рублей. В таком количестве в регион современные медицинские автомобили прибыли впервые.

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