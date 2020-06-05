Саратов, , 13:50 — REGNUM В медицинские учреждения Саратовской области поступят 13 новых реанимобилей. В таком количестве в регион современные медицинские автомобили прибыли впервые, сообщил губернатор области Валерий Радаев.

Стоимость каждого реанимобиля порядка 4 млн рублей. Автомобили оснащены всем самым необходимым для оказания экстренной помощи. Поддержать регионы и в целом здравоохранение — решение президента РФ Владимира Путина, отметил губернатор. Также впервые за много лет в области закупят МРТ и другое оборудование, не имевшееся ранее. Программа региональных госгарантий увеличена более чем на 3 млрд рублей, из них 90% средств выделяется на укрепление первичного звена, добавил Радаев.

Всего в Саратовскую область запланирована поставка 24 автомобилей. Прибывшие из них 13 реанимобилей получили станции скорой помощи Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что более тысячи новых реанимобилей, которые были закуплены на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медицинским учреждениям как можно быстрее.

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