Москва, , 03:28 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора в первом полугодии 2020 года изъяли из оборота 260 тонн запрещённой к ввозу продукции и товаров без маркировки. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что изъятию и уничтожению подлежит продукция из других стран, в отношении которых Россией с 2014 года введено торговое эмбарго. В частности, в этом списке присутствует несколько видов мяса, рыба, морепродукты, сыры, фрукты, овощи и ряд других пищевых товаров.

Всего за шесть лет санкций Роспотребнадзор изъял с рынка 1,3 тыс. тонн такой продукции, а более 2,9 тыс. тонн заблокирован на границе при попытке ввоза. За это время нарушители эмбарго были оштрафованы почти на 1 млрд рублей. Аналогичные меры предпринимают Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба России.

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