Тбилиси, , 11:50 — REGNUM Жители Грузии смогут выехать в Турцию на сезонные заработки, но для этого им нужно будет выполнить ряд условий. Об этом 27 июля рассказал журналистам после заседания координационного совета председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как сообщил глава региона, грузинских граждан будут выпускать в Турцию, если они предъявят трехмесячное приглашение от турецкого работодателя.

«Мы решили, что граждане Грузии и, в первую очередь, жители Аджарии смогут поехать на работу в Турцию на основании трехмесячного официального приглашения, выданного работодателем из Турецкой Республики», — сказал Рижвадзе.

Он добавил, что после возвращения грузинским гражданам придется провести две недели в карантине, для профилактики распространения коронавируса.

Напомним, в Аджарии, по открытым данным, порядка 10 тысяч человек регулярно выезжают на заработки в Турцию. После закрытия границы с Турцией многие стали возмущаться тем, что их лишили средств к существованию. В регионе неоднократно по этому поводу проводились акции протеста.

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