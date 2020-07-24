Москва, , 15:48 — REGNUM Кредитование экономики России по итогам 2020 года вырастет на 6−9%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Процентные ставки по депозитам превышают прогнозируемую инфляцию. Продолжается увеличение рублёвых банковских депозитов физических лиц. Годовой темп их прироста составил 10,9% в июне», — заявила Набиуллина.

При этом смягчение денежно-кредитных условий под влиянием реализованного снижения ключевой ставки окажет поддержку роста кредита уже в текущем году, отметила она.

«Мы прогнозируем увеличение кредитования экономики на 6−9% по итогам 2020 года и на 7−11% в следующие два года», — указала Набиуллина.

«Это внесёт положительный вклад в динамику ВВП», — добавила она.