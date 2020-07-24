Москва, , 15:33 — REGNUM Решение Банка России понизить ключевую ставку можно рассматривать скорее как имиджевый ход, нежели экономический, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Очень сложно сказать, на что рассчитывает ЦБ, так как люди, которые там сидят, не очень разбираются в экономике. Поэтому чем они руководствуются, вообще непонятно. Может быть, они прикидывают, что надо сделать для того, чтобы атака в СМИ на руководство ЦБ была максимально ослаблена, — сказал Хазин. — Как теперь изменятся ставки по кредитам, сказать сложно. По банальной причине: большая составляющая ставки — это риски. В условиях острого кризиса риски сильно выросли. Резкого удешевления кредитов ждать не стоит. А вот ставки по депозитам точно будут снижать. Хотя это во многом зависит от политики коммерческих банков».

Сейчас, как пояснил Хазин, начался довольно сильный отток денег из банков, которым население сильно не доверяет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%.

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