Москва, , 12:58 — REGNUM Если США примут новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2», то Россия с партнерами выстроит стратегию по завершению строительства. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Санкции против «Северного потока» — это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту», — сказал представитель Кремля.

Он призвал не забывать, что строительство газопровода — это международный проект, в котором принимают участие многие крупные авторитетные компании. Песков добавил, что Россия и партнеры считают эти санкции неприемлемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Сенат Конгресса США поддержал проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ предусматривает новые санкции против строительства «Северного потока — 2».

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