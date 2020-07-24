Москва, , 10:54 — REGNUM Министерству финансов РФ предложено доработать правила таможенного оформления продукции. Такое обращение заместителю министра финансов Алексею Сазанову направила рабочая группа Консультативного совета по иностранным инвестициям по совершенствованию налогового и таможенного законодательства и администрирования. Об этом со ссылкой на письмо сообщает газета «Ведомости».

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Так, отмечается, что после вступления в силу с 1 июля приказа Минфина РФ, регламентирующего компенсации таможенных органов, перечень товаров, которые необходимо оформлять на постах Центральной акцизной таможни (ЦАТ), стал шире. Так, в него попали пищевое сырье и ингредиенты, детское, специализированное лечебное и профилактическое питание, лекарства, которые акцизами не облагаются.

Это уже вызвало целый ряд проблем у представителей бизнеса. Так, по словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, из-за сокращения количества таможенных постов, которые могут проводить операции с этими товарами, и большого количества самих товаров, на постах уже выстроились очереди из автомобилей. Теперь оформление товара занимает около недели вместо одного дня.

Кроме того, посты ЦАТ не обладают лицензией на хранение лекарств, в то время как фармпрепараты, согласно установленным Минздравом правилам, требуется хранить в определенных условиях. На это в письме министру финансов Антону Силуанову указала Ассоциация международных фармпроизводителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пульты дистанционного управления для телевизоров оказались в одной товарной категории с электронными сигаретами, что может осложнить их ввоз в Россию. Такие товары при поставках в страну может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ). При этом используются только коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности без описания товаров. Так, пульты и устройства для нагревания табака, облагаемые акцизом, имеют общий код.