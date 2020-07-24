Москва, , 10:52 — REGNUM Известие о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом» комментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

«Попытки сделать территорию Российской Федерации местом каких-либо межгосударственных или межнациональных разбирательств и тем более конфликтов должны пресекаться самым строгим образом. Многие граждане бывшего СССР и граждане Российской Федерации уже пострадали в результате азербайджано-армянского конфликта, войны, преследований по национальному и религиозному принципу.

И сегодня до нас доходят сообщения, что наши соотечественники за рубежами России продолжают страдать от этой вражды. Не хватало ещё, чтобы и в Россию докатывались её волны! В российской торговой сети, в экономике, в нашей общественной, культурной и тем более политической жизни не могут превалировать интересы никакого этноса и тем более — интересы какой-либо другой страны.

Эти интересы мы уважаем, но они не могут главенствовать. Соответствующее лоббирование должно пресекаться. Главенство у нас имеют интересы и права граждан России. Помимо интересов и прав, однако, есть обязанности. Одна из основных — способствовать межнациональному миру и согласию в Российской Федерации. Нарушители, повторю это ещё раз, должны нести строгое наказание. И это тем более так, если этими нарушителями являются граждане других государств.

О самом азербайджано-армянском конфликте я в данной связи даже не буду говорить. Сказанное выше — это универсальный подход».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, то консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь армянского производства убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», известил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, при этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане.

«Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», — заявил Тоганян.

Напомним, ранее он подтвердил: армянские торговцы жалуются на то, что их продукцию не пускают на рынок «Фуд Сити» (Москва). При этом упоминались подозрения в адрес Азербайджана.

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