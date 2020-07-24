Кейптаун, , 10:20 — REGNUM Африканский банк развития (АфБР) одобрил предоставление правительству ЮАР кредита в размере 5 миллиардов рандов (300 миллионов долларов США) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление АфБР.

В соответствии с заявлением, кредит был предоставлен для спасения жизней и расширения доступа к необходимому медицинскому оборудованию, средствам индивидуальной защиты, а также для защиты средств к существованию населения путем сохранения рабочих мест, поддержки компаний в формальном и неформальном секторах экономики страны и поддержки бюджета.

«Способность ЮАР реагировать на пандемию имеет последствия как для соседних стран, так и для континента в целом», — говорится в сообщении банка.

Наиболее индустриализованная экономика Африки находилась в рецессии еще до того, как она начала испытывать последствия пандемии коронавируса. По прогнозам министерства финансов ЮАР, в этом году ВВП сократится по крайней мере на 7% в этом году, а дефицит бюджета составит около 15% ВВП.

В стране зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом в Африке — более 408 000 случаев.

Как сообщают репортеры, правительство ЮАР также обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой поддержкой в борьбе с коронавирусом. Ожидается, что МВФ рассмотрит просьбу правительства южноафриканской страны на следующей неделе.

Напомним, что ранее в этом году Банк развития группы стран БРИКС одобрил кредит на сумму 1 миллиард долларов США для борьбы с пандемией в ЮАР.