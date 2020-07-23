Москва, 23 июля 2020, 20:13 — REGNUM Национальная система маркировки и прослеживания товара позволит сделать российскую экономику мегацифровой и мегасовременной. В этом уверены эксперты, опрошенные изданием NEWSRU.com.
Цифровизация в виде тотальной маркировки товаров позволит вернуть в российский бюджет сотни миллиардов рублей от незаконного оборота продукции, создать новые рабочие места, повысить доходы населения, стимулирует потребительский спрос и инвестиционную активность. Кроме того, исключение из оборота нелегальной продукции исключит и угрозу безопасности и здоровью россиян.
Только недополученный объем НДС от нелегального оборота непродовольственных товаров эксперты независимого аналитического «Тиар-Центра» оценили в 533 млрд рублей, а сам оборот — в 5,2 трлн рублей. Для сравнения, доходы всего российского бюджета в январе-июне составили 9 трлн рублей, расходы — 10 трлн рублей, дефицит — 955,88 млрд.
Единая система маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», координатором которой от государства выступает Минпромторг РФ, а реализует ее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, на частные средства — без затрат из бюджета), начала действовать в России с 1 июля 2020 года. Пока маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий. Немаркированные сигареты и обувь уже стали нелегальными. С 1 октября маркировка коснется парфюмерии, с 1 ноября — шин и покрышек, а с января 2021 года — одежды и молочной продукции, с марта — воды в бутылках.
С введением цифровой маркировки товаров контролирующим и правоохранительным органам теперь легче обеспечивать контроль происхождения и прослеживания жизненного пути продукции, чтобы сокращать объем ее незаконного оборота. Однако никакая борьба невозможна без граждан, которые пока не привыкли проявлять свою активную позицию. И теперь это можно сделать анонимно — через приложение на телефоне «Честный знак»(скачать для Android, скачать для IOS). Такая активность должна привести к тому, что продавцы не смогут бесконтрольно задирать цены, отмечает «Московский комсомолец». В итоге это должно стать залогом снижения цен, а не их бесконтрольного роста.
Но, как отмечают эксперты, такие попытки государства навести порядок в расчистке рынка от контрафакта, естественно, встречают противодействие.
Чтобы сделать процесс изготовления и транспортировки товара максимально транспарентным и законным, чтобы отсечь пресловутый человеческий фактор, без дорогостоящих экспертиз и контрольных закупок определять качество товара в любой момент времени, в России на государственном уровне и ввели цифровое регулирование в виде маркировки, поясняет Мухин.
Как указывает член высшего совета Международного евразийского движения, академик Международной академии менеджмента Михаил Хазин, незаконный оборот продукции не дает возможности работать честным предпринимателям, которые создают реальную добавленную стоимость и рабочие места.
Именно поэтому российскую экономику ждут изменения, при которой роль малого бизнеса должна возрасти. Но конкурировать с подпольными дельцами он не сможет, говорит Хазин.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подчеркивает, что необходимо внедрить систему с минимальными потерями для здоровья россиян.
С ним согласен исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. «Мы фактически были инициаторами этого процесса, мы главные инвесторы в создании продукта под названием «маркировка», который обеспечивает прозрачность и предсказуемость рынка, оптимизирует принятие решения для государства и потребителей, — подчеркнул он. — Наша миссия как социально ответственной индустрии заключается в обеспечении максимальной доступности современных эффективных препаратов для населения Российской Федерации. Весь мир — от Соединенных Штатов, Европы, Австралии, Японии, Швейцарии — все страны сейчас стремятся найти оптимальные пути повышения доступности препаратов. Мы создаем мегацифровую, мегасовременную систему».
По словам экономиста Владислава Иноземцева, уже несколько лет все чиновники говорят о «цифровизации» как о важнейшем приоритете национального развития. Давно принята и действует национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Россия вознамерилась осуществлять цифровизацию в масштабах, о которой на Западе даже не мечтают. В большинстве развитых стран обязательной маркировка является только для фармацевтической продукции и медицинских инструментов.
Национальная система маркировки и прослеживания товара должна быть создана к 2024 году, напоминает Иноземцев. Общая концепция заключалась в том, чтобы к уже маркировавшимся сигаретам, меховым изделиям, а также части лекарств и парфюмерной продукции добавится обувь, одежда и многие виды продовольственных товаров (в том числе рыба, молоко, вода и т.д.). Особенно в случаях с алкоголем и табаком — важными подакцизными товарами — такие методы контроля представляются разумными ввиду необходимости учета и сбора специфического налога.
Экономист Никита Кричевский, рассуждая о проблемах молочной отрасли и внедрении маркировки отметил, что многие наверняка сталкивались с подделками молочной продукции, когда на упаковке одно, а внутри — совсем другое и хорошо, если съедобное. Или когда перебиты сроки годности. Причем, это имеет отношение не только к молоку, кефиру или творогу, но и к детскому питанию. Производятся подделки, а иногда — отрава, в основном, на заводах-фантомах, но не только на них.
Любой желающий, загрузив мобильное приложение, именуемое, как и вся система, «Честный знак», сможет лично убедиться в подлинности приобретаемой продукции. По этому коду каждую упаковку можно идентифицировать, поскольку любые действия отмечаются в системе и оставляют цифровые следы.
Что такое цифровая маркировка «Честный знак»
Правила цифровой маркировки товаров ужесточились в России с июля 2020 года. Маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий. Все участники обязаны зарегистрироваться в системе «Честный знак». Ее полное название — Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».