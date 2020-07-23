Нур-Султан, , 14:36 — REGNUM С января по июнь 2020 года в Казахстане было собрано 32 059 транспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что превышает прошлогодние показатели производства за аналогичный период на 55,6%. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

В сообщении отмечается, что выпуск легковых автомобилей за полгода вырос на 48,6%, до 27 867 экземпляров. Сборка автобусов в отчетный период выросла на 5,8%, до 713 экземпляров. А грузовиков — в 3,5 раза, до 2974 экземпляров.

Что же касается июня текущего года, то в этот месяц с конвейеров казахстанских заводов сошло 4902 автотранспортных средств. Это на 32% больше, чем в прошлом году.

«Рыночная доля предприятий казавтопрома по итогам 6 месяцев 2020 г. возросла до 69,8% против 56,4% в аналогичный период минувшего года», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2020 года казахстанские дилеры продали 8,1 тыс. экземпляров новых легковых авто — на 53% больше, чем в мае прошлого года.

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