Ташкент, , 14:14 — REGNUM Россия и Узбекистан ведут переговоры по возобновлению экспортных поставок узбекистанского газа. Об этом заявил заместитель министра энергетики республики Бехзот Нарматов, сообщает 23 июля издание «Подробно.uz».

По его словам, поставки газа в Россию были приостановлены из-за низкой рентабельности поставок. «Выгодно поставлять своему населению и в местную экономику», — уточнил замминистра.

Он отметил, что в зимний период цены на газ в Европе могут вырасти, и Узбекистан сможет возобновить существующий контракт. Нарматов добавил, что многое зависит от ценообразования.

Напомним, 16 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание. Его участник и отметили, что экспорт газа из Узбекистана в Китай сократился втрое, а в Россию — полностью прекратился.