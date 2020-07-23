Кемерово, , 13:30 — REGNUM В Кемеровской области намерены потратить более 7,6 млрд рублей на подготовку котельных, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры к зиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из регионального бюджет будет выделено 1,5 млрд рублей.

Ещё 900 млн направят на эти цели муниципалитеты. Оставшиеся 5,2 млрд составят средства коммунальных предприятий. По словам губернатора, подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу по окончании предыдущего.

«Сибирское лето короткое, терять время недопустимо. Большинство работ идут в графике, правительство Кузбасса контролирует каждый этап строительства и ремонтов объектов ЖКХ», — отметил он.

Во всех городах региона будет подготовлено к прохождению зимы более 17,6 тыс. многоквартирных домов, 959 коммунальных котельных, около 4 тыс. км теплотрасс, 12,3 тыс. км водоводов и 3,5 тыс. км сетей водоотведения. Кроме того, на складах будет сформирован запас угля.

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