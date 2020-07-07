Муйский район, Бурятия, , 06:28 — REGNUM Более 900 млн рублей направят энергетики на подготовку электросетевого комплекса Бурятии к прохождению осенне-зимнего периода 2020−2021 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, ещё столько же средств потратят на реконструкцию и строительство энергобоъектов.

В рамках программы в первую очередь будут расчищены просеки, отремонтированы сети и опоры. В числе приоритетных направлений инвестиционной программы — технологическое присоединение детских садов, школ и других социальных объектов, строящихся в рамках проекта «Дальневосточный гектар». Всего к сетям будет подключено 16 объектов.

Почти на треть увеличат ремонтную программу в двух северных районах Бурятии — Муйском и Северобайкальском. По словам директора филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергея Козлова, сети здесь почти полностью изношены.

«Поэтому нами принято решение на 30 процентов увеличь ремонтную и инвестиционную программу в этих районах. В следующем году также будут вложены значительные средства в повышение надежности и качества электроснабжения жителей этих районов», — отметил он.

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