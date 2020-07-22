Москва, , 12:16 — REGNUM Задача расширения программы сельской ипотеки сформулирована главой российского правительства Михаилом Мишустиным совершенно верно. Другое дело, что сумма, которую планируется дополнительно выделить на эти цели, — мизерная. Что такое два миллиарда рублей для нашей страны в целом? Этих средств должно быть в десятки раз больше. Так считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

Василий Поленов. Русская деревня. 1889

«За время карантинных мер интерес граждан России к жизни вне больших городов повысился. Многие невольно попробовали это и поняли, что такая жизнь не только возможна, но и полезна и для них самих, и для их детей.

Пока число переселенцев будет расти за счёт тех, кто может работать удалённо. Но увеличится и число желающих уехать на село не только чтобы жить там, сохраняя свою прежнюю городскую работу, но чтобы работать по нужным на месте специальностям. Этим людям жильё должно предоставляться бесплатно с правом получить его в полную свою собственность по прошествии, скажем, пяти лет работы на том или ином сельхозпредприятии, в сельском медпункте, в школе, сельском учреждении культуры… Это отдельное направление финансирования (тут надо финансировать не только жилищную программу, но и программу создания новых рабочих мест), и оно тоже должно быть существенным.

Нет, как говорится, худа без добра. Надеюсь, что за последние полгода многие жители нашей страны поняли, что скопление в крупных городах чревато, что плотность населения там делает людей гораздо более уязвимыми для разного рода инфекций, что от городской жизни снижается иммунитет. Очень хотелось бы, чтобы это понимание не осталось абстрактным, не загасло, а привело к притоку людей активного возраста в малые города и глубинку. Только так, уверен, можно сохранить Россию, влить в неё новые жизненные силы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение выделить дополнительные средства на программу льготной ипотеки на селе прозвучало в ежегодном отчете премьер-министра Михаила Мишустина перед парламентом. По его словам, практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы.

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