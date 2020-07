Урумчи, Китай, , 07:22 — REGNUM Между Синьцзян-Уйгурским автономным районом и провинцией Цинхай на северо-западе Китая были продолжены железнодорожные пути новой дороги, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Железная дорога Голмуд — Корла протяженностью 1213,7 км соединяет города Голмуд в Цинхае и Корла в Синьцхяне. Она стала уже третьей между двумя регионами. Дорога пересекает различные ландшафты, включая пустыни, холмы, горы, а также природные заповедники, сообщили в компании China Railway First Group Co., Ltd., которая занимается строительством.

Некоторые районы дороги пролегают на высоте до 2500 метров над уровнем моря. Для того, чтобы минимизировать влияние железной дороги на нетронутые природные заповедники, было принято решение построить ряд мостов.

Теперь из одного города в другой можно добраться всего за 12 часов вместно 26 часов ранее. Дорога призвана ускорить социально-экономическое развитие двух регионов в рамках экономического пояса «Нового шелкового пути».