Пенза, , 16:14 — REGNUM В Пензенской области ведется активная подготовка к началу летней оздоровительной кампании. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях решено протестировать всех сотрудников летних лагерей на коронавирус. Такое поручение дал губернатор области Иван Белозерцев в понедельник, 20 июля, региональному минздраву.

В детских летних лагерях будут организованы только две смены по 14 дней каждая. В них ориентировочно примут участие 12,5 тыс. детей. Работать с детьми будут 1,3 тыс. человек. «Нужно сделать анализы на новую коронавирусную инфекцию всем, кто будет работать с детьми», — поручил Белозерцев и потребовал обратить внимание на необходимость соблюдения всех требований санитарной безопасности.

При малейшем подозрении на инфекцию необходимо вмешательство медиков. Для полноценного отдыха детей и их безопасности должны быть созданы все условия, чтобы родители за них не беспокоились, добавил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области организацию детской оздоровительной кампании проведут с учетом эпидемиологической ситуации.

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