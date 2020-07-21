Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Ускорить создание электронной национальной валюты в Казахстане призвал председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев 21 июля на заседании коллегии агентства по итогам первого полугодия.

По его словам, создание электронной валюты позволит сократить объем наличных денег, которые востребованы у взяточников. Кроме того, это обеспечит прозрачность движения бюджетных средств при государственных закупках.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай планирует проверить цифровой юань на популярной службе доставки еды Meituan Dianping — платформа насчитывает 450 млн пользователей в сотнях городах Китая.

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