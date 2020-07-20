Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM Власти Петербурга избавились от нескольких десятков ресторанных веранд. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комитетом по контролю за имуществом провел рейд и обнаружил, что в городе уличные кафе устанавливают без документов и залезают на пешеходную зону.

Нарушителями за последние две недели оказались: «Кофейня №1» в Кирпичном переулке, кафе «Волконский» на Большой Морской улице, кафе «The line» на Литейном проспекте, «Вьетнамское кафе» на улице Маяковского, бары «Компромисс», «География», «Monkey», «Boozy», «Gods», «МА» на улице Рубинштейна, кафе «Coffeе to go» на улице Рылеева, рестораны «Пузата хата» и «Larionov» на улице Некрасова, «Ресто паб» в Саперном переулке, ресторан «Марчеллис» на проспекте Науки, «Пуд хлеба» на Кирочной улице, «Vaffel» и «Пивная карта» на улице Восстания, Пекарня в Басковом переулке, «Красный лис» на улице Маяковского, Хинкальная на Социалистической улице и летняя терраса от школы поварского искусства в переулке Пирогова.

Иногда кафе и рестораны ловили на том, что их сотрудники не пользуются масками и перчатками вопреки предписаниям. Из-за этого чиновники составили девять протоколов об административной ответственности.

В результате рейда у заведений изъяли уличную мебель — столы, стулья, скамейки, а по фактам самовольного занятия земли составили 22 протокола.