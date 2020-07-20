Москва, , 09:50 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе оформила локальный разворот вверх. Не исключено, что на этой неделе валютная пара будет пытаться преодолеть отметку 72,29. Если этот сценарий получит развитие, то рост валютной пары может продолжиться в рамках июньского восходящего тренда к уровню 74,5. В свою очередь, пробой отметки 70,50 обеспечит валютной паре возврат в рамки мартовского нисходящего тренда. О этом сообщил ИА REGNUM Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Сегодня с утра рубль снова будет находится под давлением. Соответственно валютная пара доллар/рубль может продолжить рост. Драйвером снижения национальной валюты является нефть, которая снижается на информации об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.

Помимо нефти против рубля также играет масса других факторов. Риск угрозы санкций в связи с реализацией «Северного потока-2». Высокий спрос на валюту со стороны инвесторов, которые опасаются новой волны распродажи на финансовых рынках. А также сокращение продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила и «голубиные» настроения ЦБ РФ в отношении кредитно-денежной политики.