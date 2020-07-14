Пенза, , 10:12 — REGNUM В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступил новый операционный микроскоп последнего поколения, с помощью которого проводятся сложнейшие нейрохирургические операции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на его приобретение было выделено порядка 30 млн рублей.

Пациенты с тяжелыми патологиями, требующими вмешательства в головной и спинной мозг, получили возможность проведения высокотехнологичной операции. В микроскопе используется оптика с многослойным антирефлексным покрытием, позволяющим видеть неискаженную картинку операционного поля без напряжения зрения, особенно во время длительных операций. Кроме этого, новейшая аппаратура записывает ход операции на видео с голосовыми комментариями хирурга.

Ожидается, что в год около 400 пациентов с опухолями головного, спинного мозга и других заболеваний, будут прооперированы с помощью высокоточного микроскопа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса.

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