Стокгольм, , 13:52 — REGNUM В Швеции студенты элитных спортивных вузов будут вынуждены оплачивать покупку спортивного инвентаря. Министерство образования страны представило предложение, чтобы спортивные гимназии и высшие учебные заведения были лишены финансирования данной расходной статьи за счет государственного бюджета. Об этом 17 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Если вы занимаетесь элитным спортом, например, каноэ, вовлечены в это и проводите соответствующие соревнования, то я не думаю, что было бы разумным финансировать это за счет средств, выделенных на обучение», — заявила министр образования Швеции Анна Экстрём.

Кроме того, в министерстве образования Швеции предложили сократить возможность записи студентов на посещение элитных секций, — вместо прежних двух, выбрать можно будет только одну. Предполагается, что данные инициативы ведомства вступят в силу 1 января 2022 года.