Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM Индекс промышленного производства в Петербурге упал на почти на 6% за полугодие по сравнению с показателем 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росстате.

Ситуация усугубилась вдвое по сравнению с показателем за январь — апрель 2020 года, когда падение по отношению к прошлому году составило почти 3%.

В соседней Ленобласти показатели заметно лучше петербургских: хоть падение и продолжилось, но не столь существенно. Если с января по апрель ИПП региона потерял 2,3%, то по итогам полугодия — 2,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Промышленное производство в Петербурге упало почти на 3%: виноват апрель