Саратов, , 12:54 — REGNUM Результат неэффективного управления медицинскими учреждениями Саратовской области или их неэффективные затраты требуют досконального разбирательства. В связи с этим в системе здравоохранения области пройдут масштабные проверки. Такую задачу поставил губернатор Валерий Радаев перед руководителями профильных и контрольных ведомств регионального правительства в четверг, 16 июля.

По словам главы субъекта Федерации, в свое время была проведена большая работа по переводу муниципальных учреждений в подчинение области, что обеспечивало централизованное финансирование. Вопросы кредиторской задолженности были решены. Теперь опять возникает ситуация с долгами. В текущем году погашено почти 500 млн рублей, но долги опять образовались. «Необходимо досконально разобраться», — подчеркнул Валерий Радаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на погашение долгов в системе здравоохранения направят 300 млн рублей.

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